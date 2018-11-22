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Рада відправила на доопрацювання законопроект щодо підтримки кіно

Рада відправила на доопрацювання законопроект щодо підтримки кіно

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроект №8251, яким передбачено підтримку кінематографії, зокрема за рахунок місцевих бюджетів. Відповідне рішення підтримали 234 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується встановити, що кінокомісії можуть працювати при органах місцевого самоврядування з метою надання суб’єктам кінематографії кваліфікованої організаційної, консультаційної та іншої допомоги.

Крім того, передбачено допустити можливість місцевим органам в межах своїх бюджетів встановлювати власні програми підтримки кінематографії в регіоні, а також дозволити місцевим радам утворювати місцеві фонди фінансової підтримки кінематографії.

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Зазначається, що пропонується також створити систему стимулів для державних кіностудій, розташованих в межах території відповідної громади, у тому числі за рахунок покриття суб’єктам кінематографії витрат, здійснених на користь таких кіностудій.

Крім того, одночасно пропонується запровадити особливості правового статусу державних кіностудій, передбачивши можливість встановлення місцевими органами систем пріоритетів для стимулювання діяльності таких кіностудій, так і заборон на зміну профілю діяльності внаслідок приватизації.

Нагадаємо, в Україні збільшується соціальний попит на українське кіно. Минулого року в державних кінотеатрах на фільми українського виробництва було продано півтора мільйона квитків.

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