Рада отказалась рассматривать отсрочку э-декларирования для общественных организаций

Спикер парламента Андрей Парубий трижды ставил вопрос на голосование, но необходимых 226 голосов для включения в повестку дня этого вопроса собрать не удалось.

Накануне антикоррупционный комитет парламента рекомендовал Раде отложить внедрение электронных деклараций для общественных организаций.

Год назад парламентарии ввели электронные декларации для неправительственных организаций. Международные партнеры Украины рекомендуют его отменить.