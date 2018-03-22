Рада отказалась рассматривать отсрочку э-декларирования для общественных организаций

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 11730 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16408 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62789 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73716 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101841 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109085 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116505 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121857 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132963 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Рада отказалась рассматривать отсрочку э-декларирования для общественных организаций

Рада отказалась рассматривать отсрочку э-декларирования для общественных организаций

Киев  •  УНН

 • 15679 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада отказалась рассматривать отсрочку подачи электронных деклараций для активистов неправительственных организаций. Парламентарии провалили включение соответствующих законопроектов в повестку дня, передает корреспондент УНН.

Спикер парламента Андрей Парубий трижды ставил вопрос на голосование, но необходимых 226 голосов для включения в повестку дня этого вопроса собрать не удалось.

Накануне антикоррупционный комитет парламента рекомендовал Раде отложить внедрение электронных деклараций для общественных организаций.

Год назад парламентарии ввели электронные декларации для неправительственных организаций. Международные партнеры Украины рекомендуют его отменить.

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