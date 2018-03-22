Рада відмовилася розглядати відтермінування е-декларування для громадських організацій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада відмовилася розглядати відтермінування подання електронних декларацій для активістів неурядових організацій. Парламентарі провалили включення відповідних законопроектів до порядку денного, передає кореспондент УНН.

Спікер парламенту Андрій Парубій тричі ставив питання на голосування, але необхідних 226 голосів для включення до порядку денного цього питання зібрати не вдалося.

Напередодні антикорупційний комітет парламенту рекомендував Раді відтермінувати впровадження електронних декларацій для громадських організацій.

Рік тому парламентарі запровадили електронні декларації для неурядових організацій. Міжнародні партнери України рекомендують його скасувати.

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