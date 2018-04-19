Рада отказалась ограничивать срок рассмотрения дел АМКУ

Законопроект предусматривает, что дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции рассматриваются органами Антимонопольного комитета Украины в течение разумного срока, но не более двух лет со дня принятия распоряжения о начале рассмотрения дела, если иные сроки не предусмотрены этим законом.

В отдельных случаях предельный срок рассмотрения дел предлагается установить на уровне 6 месяцев.

Если в течение предельных сроков рассмотрения дела, предусмотренных частями первой - четвертой настоящей статьи, органом Антимонопольного комитета Украины решение не принято, дело подлежит закрытию в связи с недоказанностью совершения нарушения.

В прошлом году количество жалоб в сфере государственных закупок рекордно выросло.