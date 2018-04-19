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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада отказалась ограничивать срок рассмотрения дел АМКУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Верховная Рада отказалась ограничить срок рассмотрения дел Антимонопольным комитетом о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Соответствующий законопроект 238 голосами народных депутатов был отправлен на повторное второе чтение, передает корреспондент УНН.

Рада отказалась ограничивать срок рассмотрения дел АМКУ

Законопроект предусматривает, что дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции рассматриваются органами Антимонопольного комитета Украины в течение разумного срока, но не более двух лет со дня принятия распоряжения о начале рассмотрения дела, если иные сроки не предусмотрены этим законом.

В отдельных случаях предельный срок рассмотрения дел предлагается установить на уровне 6 месяцев.

Если в течение предельных сроков рассмотрения дела, предусмотренных частями первой - четвертой настоящей статьи, органом Антимонопольного комитета Украины решение не принято, дело подлежит закрытию в связи с недоказанностью совершения нарушения.

В прошлом году количество жалоб в сфере государственных закупок рекордно выросло.

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