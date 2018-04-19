Рада відмовилася обмежувати термін розгляду справ АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Верховна Рада відмовилася обмежити термін розгляду справ Антимонопольним комітетом щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідний законопроект 238 голосами народних депутатів було відправлено на повторне друге читання, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає, що справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розглядаються органами Антимонопольного комітету України протягом розумного строку, але не більше двох років з дня прийняття розпорядження про початок розгляду справи, якщо інші строки не передбачені цим законом.
В окремих випадках граничний термін розгляду справ пропонується встановити на рівні 6 місяців.
Якщо протягом граничних строків розгляду справи, передбачених частинами першою - четвертою цієї статті, органом Антимонопольного комітету України рішення не прийнято, справа підлягає закриттю у зв'язку з недоведенням вчинення порушення.
Нагадаємо, минулого року кількість скарг у сфері державних закупівель рекордно зросла.