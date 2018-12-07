Рада отложила решение "мусорных" проблем - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Верховной Раде знают, как навести порядок на рынке бытовых и опасных отходов. Но председатель ВР считает, что эти вопросы не первоочередные. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, народный депутат Олег Недава.
"В ВР лежит большое количество законопроектов, которыми предлагается урегулировать вопрос небрежного обращения с бытовыми и опасными отходами.
Документы несколько отличаются, но все они имеют одну цель - навести порядок на рынке. Но эти законопроекты даже в сессионный зал попасть не могут. Поскольку по мнению главы ВР, глав фракций есть более важные вопросы - национальной безопасности, экономики", - говорит нардеп.
В частности, законодатели предлагают повысить штрафы за недобросовестное обращение с отходами, ведь сегодня загрязнения украинских земель и воздуха обходится очень дешево, отметил Недава.
"Окружающая среда не прощает. Ситуация на рынке бытовых и опасных отходов уже сегодня необратима. Поэтому надо, чтобы этот вопрос стал одним из первоочередных для ВР", - заявил Недава.
Напомним, американский супермаркет оштрафован на 7,4 млн долл. за неправильное обращение с отходами. В то же время, сжигание опасных отходов среди Кропивницкого оценили всего в 1700 грн.
В общем, комитетом ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рассмотрено и внесены на рассмотрение Совета 7 законопроектов по обращению с отходами.
Один из них предлагает навести порядок на рынке бытовых отходов путем внедрения депозитной системы сбора пустой тары. Системой пользуются страны ЕС. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.
Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать.