Рада отложила решение "мусорных" проблем - нардеп

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Верховной Раде знают, как навести порядок на рынке бытовых и опасных отходов. Но председатель ВР считает, что эти вопросы не первоочередные. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, народный депутат Олег Недава.