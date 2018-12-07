Рада відклала вирішення "сміттєвих" проблем - нардеп

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Верховній Раді знають, як навести лад на ринку побутових та небезпечних відходів. Але голова ВР вважає, що ці питання не першочергові. Про це у коментарі УНН повідомив заступник голови комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, народний депутат Олег Недава.