Рада відклала вирішення "сміттєвих" проблем - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Верховній Раді знають, як навести лад на ринку побутових та небезпечних відходів. Але голова ВР вважає, що ці питання не першочергові. Про це у коментарі УНН повідомив заступник голови комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, народний депутат Олег Недава.
"У ВР лежить велика кількість законопроектів, якими пропонується врегулювати питання недбалого поводження із побутовими та небезпечними відходами.
Документи дещо різняться, але всі вони мають одну ціль - навести лад на ринку. Але ці законопроекти навіть до сесійної зали потрапити не можуть. Оскільки на погляд голови ВР, голів фракцій є більш важливі питання - національної безпеки, економіки", - каже нардеп.
Зокрема, законотворці пропонують підвищити штрафи за недобросовісне поводження із відходами, адже сьогодні забруднення українських земель і повітря обходиться дуже дешево, зазначив Недава.
"Довкілля не пробачає. Ситуація на ринку побутових та небезпечних відходів вже сьогодні незворотна. Тому треба, щоб це питання стало одним із першочергових для ВР", - заявив Недава.
Нагадаємо, американський супермаркет оштрафовано на 7,4 млн дол. за неправильне поводження з відходами. Водночас, спалювання небезпечних відходів посеред Кропивницького оцінили всього в 1700 грн.
Загалом, комітетом ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянуто та внесено на розгляд Ради 7 законопроектів щодо поводження з відходами.
Один із них пропонує навести лад на ринку побутових відходів шляхом впровадження депозитної системи збору порожньої тари. Системою користуються країни ЄС. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, у Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.
Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти.