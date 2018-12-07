Рада відклала вирішення "сміттєвих" проблем - нардеп

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 4810 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 15670 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 39170 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 76271 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62775 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76918 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92528 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87120 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174622 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100748 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7м/с
54%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 21555 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 9236 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10306 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11817 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19399 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 15670 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174622 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331369 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264753 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375453 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 39170 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16945 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22137 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27961 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48802 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Рада відклала вирішення "сміттєвих" проблем - нардеп

Київ • УНН

 • 12053 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Верховній Раді знають, як навести лад на ринку побутових та небезпечних відходів. Але голова ВР вважає, що ці питання не першочергові. Про це у коментарі УНН повідомив заступник голови комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, народний депутат Олег Недава.

Рада відклала вирішення "сміттєвих" проблем - нардеп

"У ВР лежить велика кількість законопроектів, якими пропонується врегулювати питання недбалого поводження із побутовими та небезпечними відходами.

Документи дещо різняться, але всі вони мають одну ціль - навести лад на ринку. Але ці законопроекти навіть до сесійної зали потрапити не можуть. Оскільки на погляд голови ВР, голів фракцій є більш важливі питання - національної безпеки, економіки", - каже нардеп.

Зокрема, законотворці пропонують підвищити штрафи за недобросовісне поводження із відходами, адже сьогодні забруднення українських земель і повітря обходиться дуже дешево, зазначив Недава.

"Довкілля не пробачає. Ситуація на ринку побутових та небезпечних відходів вже сьогодні незворотна. Тому треба, щоб це питання стало одним із першочергових для ВР", - заявив Недава.

Нагадаємо, американський супермаркет оштрафовано на 7,4 млн дол. за неправильне поводження з відходами. Водночас, спалювання небезпечних відходів посеред Кропивницького оцінили всього в 1700 грн.

Загалом, комітетом ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянуто та внесено на розгляд Ради 7 законопроектів щодо поводження з відходами.

Один із них пропонує навести лад на ринку побутових відходів шляхом впровадження депозитної системи збору порожньої тари. Системою користуються країни ЄС. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, у Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.

Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87