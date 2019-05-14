Рада отклонила постановление, которое блокировало подписание закона об усилении ответственности за нарушения в закупках в оборонке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Верховная Рада Украины отклонила проект постановления № 1793-П, разблокировав подписания законопроекта № 1793 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере". За соответствующее постановление проголосовали только 12 депутатов, передает УНН.
Закон предусматривает лишение свободы на 5-8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет за нарушение служащим законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовление, производства, реализации, приобретения продукции, работ или услуг оборонного назначения.
Если нарушение произошло по предварительному сговору группой лиц, или служащим, занимающим особо ответственное положение, или если нарушение причинило ущерб от 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или же привело к срыву выполнения военным подразделением (частью, кораблем) оперативной (боевой) задачи или тяжелых телесных повреждений, гибели людей либо иные тяжкие последствия, то нарушителям грозит лишение свободы от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Напомним, президент обязал Минфин предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-2022 годах.