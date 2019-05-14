Рада відхилила постанову, яка блокувала підписання закону про посилення відповідальності за порушення в закупівлях в оборонці

Закон передбачає позбавлення волі на 5-8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років за порушення службовцем законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт або послуг оборонного призначення.



Якщо порушення відбулося за попередньою змовою групою осіб, або службовцем, який обіймає особливо відповідальне становище, або якщо порушення завдало шкоди від 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж призвело до зриву виконання військовим підрозділом (частиною, кораблем) оперативного (бойового) завдання або тяжких тілесних ушкоджень, загибелі людей або інших тяжких наслідків, то порушникам загрожуватиме позбавлення волі від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.



Нагадаємо, президент зобов'язав Мінфін передбачити 5% ВВП на оборону у 2020-2022 роках.