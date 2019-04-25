Президент зобов'язав Мінфін передбачити 5% ВВП на оборону у 2020-2022 роках

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2019 року “Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 — 2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України”, — йдеться у документі.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Додамо, що у рішенні РНБО зазначено: “Міністерству фінансів України передбачити у Бюджетній декларації на 2020 — 2022 роки видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5 відсотків від запланованого обсягу внутрішнього валового продукту для сектору безпеки і оборони України з урахуванням прогнозного індексу інфляції на відповідний рік...”.

Кабмін, відповідно до рішення, зобов’язали вжити у 2020 — 2022 роках заходів щодо забезпечення належного фінансування сектору безпеки і оборони України за такими напрямами:

розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО і ЄС;

удосконалення планування та управління ресурсами у сфері безпеки і оборони;

створення об’єднаної системи логістики та удосконалення системи медичного забезпечення військ (сил);

створення та забезпечення функціонування системи управління силами оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО;

підтримання існуючих спроможностей, а також підвищення спроможностей Збройних Сил України;

розвиток озброєння, військової і спеціальної техніки;

створення та освоєння виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та продуктів спеціальної хімії, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет);

забезпечення функціонування та належного захисту об’єктів критичної інфраструктури;

реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів із розвитку і модернізації системи спеціального зв’язку та захисту інформації;

посилення контррозвідувального забезпечення та боротьба з тероризмом;

розвиток розвідувальних спроможностей України та створення розвідувального співтовариства України, забезпечення ефективної координації діяльності розвідувальних органів України;

підвищення ефективності цивільного захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій;

належне кадрове забезпечення суб’єктів сектору безпеки і оборони та реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.

Нагадаємо, РНБО ухвалила основні параметри оборонного бюджету на 2019 рік.