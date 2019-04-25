Президент зобов'язав Мінфін передбачити 5% ВВП на оборону у 2020-2022 роках
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У дію введено рішення Ради нацбезпеки і оборони, що зобов'язує Мінфін передбачити у Бюджетній декларації на 2020-2022 роки видатки на нацбезпеку і оборону не менше 5% від запланованого обсягу ВВП. Відповідний указ №167/2019 підписав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2019 року “Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 — 2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України”, — йдеться у документі.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Додамо, що у рішенні РНБО зазначено: “Міністерству фінансів України передбачити у Бюджетній декларації на 2020 — 2022 роки видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5 відсотків від запланованого обсягу внутрішнього валового продукту для сектору безпеки і оборони України з урахуванням прогнозного індексу інфляції на відповідний рік...”.
Кабмін, відповідно до рішення, зобов’язали вжити у 2020 — 2022 роках заходів щодо забезпечення належного фінансування сектору безпеки і оборони України за такими напрямами:
розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО і ЄС;
удосконалення планування та управління ресурсами у сфері безпеки і оборони;
створення об’єднаної системи логістики та удосконалення системи медичного забезпечення військ (сил);
створення та забезпечення функціонування системи управління силами оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО;
підтримання існуючих спроможностей, а також підвищення спроможностей Збройних Сил України;
розвиток озброєння, військової і спеціальної техніки;
створення та освоєння виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та продуктів спеціальної хімії, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет);
забезпечення функціонування та належного захисту об’єктів критичної інфраструктури;
реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів із розвитку і модернізації системи спеціального зв’язку та захисту інформації;
посилення контррозвідувального забезпечення та боротьба з тероризмом;
розвиток розвідувальних спроможностей України та створення розвідувального співтовариства України, забезпечення ефективної координації діяльності розвідувальних органів України;
підвищення ефективності цивільного захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій;
належне кадрове забезпечення суб’єктів сектору безпеки і оборони та реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.
Нагадаємо, РНБО ухвалила основні параметри оборонного бюджету на 2019 рік.