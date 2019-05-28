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Рада отклонила один закон в сфере местного самоуправления из-за решения КСУ

Рада отклонила один закон в сфере местного самоуправления из-за решения КСУ

Киев  •  УНН

 • 10540 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Верховная Рада Украины отклонила проект закона о внесении изменений в закон об исполнительном производстве по освобождению органов местного самоуправления от авансового взноса для проведения исполнительных действий, как утративший актуальность, после решения Конституционного суда Украины. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

За соответствующий законопроект проголосовали 69 народных депутатов и он был отклонен.

"У нас образовалась уникальная ситуация: пока мы рассматривали закон 6447, Конституционный суд принял решение, которое фактически делает этот закон неактуальным. Согласно регламенту, мы должны завершить его рассмотрение, но комитет настаивает на том, чтобы просто его отклонить", - отметил Парубий.

По его словам, проект закона предусматривал внесение изменения в статью 26 Закона Украины "Об исполнительном производстве" относительно освобождения органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий. Впрочем КСУ признал статью незаконной, чем сделал законопроект неактуальным.

Напомним, представители "Народного фронта" анонсировали на 24 мая внесение в Конституционный суд Украины представление о конституционности роспуска парламента, указ о чем подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские Национальные Новости

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