Рада відхилила один закон в сфері місцевого самоврядування через рішення КСУ

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Верховна Рада України відхилила проект закону щодо внесення змін у закон про виконавче провадження щодо звільнення органів місцевого самоврядування від авансового внеску для проведення виконавчих дій, як такий, що втратив актуальність після рішення Конституційного суду України. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

За відповідний законопроект проголосувало 69 народних депутатів, тож він був відхилений.

"У нас утворилась унікальна ситуація: поки ми розглядали закон 6447, Конституційний суд прийняв рішення, яке фактично робить цей закон неактуальним. Згідно з регламентом, ми маємо завершити його розгляд, але комітет наполягає на тому, щоб просто його відхилити", - зазначив Парубій.

За його словами, проект закону передбачав внесення зміни до статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" щодо звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій. Втім КСУ визнав цю статтю незаконною, чим зробив законопроект неактуальним.

Нагадаємо, представники "Народного фронту" анонсували на 24 травня внесення до Конституційного суду України подання щодо конституційності розпуску парламенту, указ про що підписав Президент України Володимир Зеленський.

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