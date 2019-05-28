Рада відхилила один закон в сфері місцевого самоврядування через рішення КСУ

КИЇВ. 28 травня. УНН. Верховна Рада України відхилила проект закону щодо внесення змін у закон про виконавче провадження щодо звільнення органів місцевого самоврядування від авансового внеску для проведення виконавчих дій, як такий, що втратив актуальність після рішення Конституційного суду України. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.