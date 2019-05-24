Нардепи сьогодні планують внести до КСУ подання щодо розпуску Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Представники "Народного фронту" анонсували на 24 травня внесення до Конституційного суду України подання щодо конституційності розпуску парламенту, указ про що підписав Президент України Володимир Зеленський. Про це УНН повідомили у прес-службі політсили.
"Сьогодні, 24 травня, народні депутати фракції "Народний фронт" внесуть до Конституційного суду подання щодо відповідності Основному Закону Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року", - вказали у партії.
Як повідомляв УНН, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.
Набув чинності указ про розпуск Ради 23 травня.