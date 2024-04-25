Рада в ближайшие дни рассмотрит вопрос урегулирования незаконных МАФов и стихийных парковок

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  79141 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  124363 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  131235 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  126838 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  117791 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104057 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  101978 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137311 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157814 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154330 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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Рада в ближайшие дни рассмотрит вопрос урегулирования незаконных МАФов и стихийных парковок

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который будет регулировать размещение МАФов и парковок через прозрачные онлайн-аукционы, устраняя коррупционные риски.

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Рада в ближайшие дни рассмотрит вопрос урегулирования незаконных МАФов и стихийных парковок

Reuters: новые санкции ЕС против рф направлены на нефтяной "теневой флот" и суда-перевозчики северокорейского военного оборудования

Ожидается, что Европейская комиссия предложит санкции против кораблей, доставляющих северокорейское военное оборудование в Россию, и танкеров, нарушающих договоренности G7 о потолке цен на российскую нефть.

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Reuters: новые санкции ЕС против рф направлены на нефтяной "теневой флот" и суда-перевозчики северокорейского военного оборудования

Рада планирует переименовать 15 городов Украины: какие в перечне

Украина планирует переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел в рамках деколонизации, в частности переименовать такие крупные города, как Новомосковск на Самар, Первомайск на Сокологорск и Червоноград на Шептицкий.

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Рада планирует переименовать 15 городов Украины: какие в перечне

В Луганской области россияне пытались продвинуться в сторону Невского, детей на оккупированных территориях собираются готовить к войне в летних лагерях - ОВА

Российские войска пытались продвинуться в сторону Невского в Луганской области, а оккупанты готовят детей на оккупированных территориях к войне в летних лагерях, сообщил глава Луганской областной военной администрации.

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В Луганской области россияне пытались продвинуться в сторону Невского, детей на оккупированных территориях собираются готовить к войне в летних лагерях - ОВА

Курс валют на 25 апреля: гривна укрепилась на 11 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,4716 UAH/USD, укрепив гривну на 11 копеек.

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Курс валют на 25 апреля: гривна укрепилась на 11 копеек

Армия рф ночью и утром ударила по двум громадам Сумщины: прозвучало 14 взрывов

Российские войска обстреляли две громады в Сумской области, зафиксировано 14 взрывов от минометного огня и боеприпасов, сброшенных с беспилотников.

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Армия рф ночью и утром ударила по двум громадам Сумщины: прозвучало 14 взрывов

Бизнес во время войны: одесская хлебобулочная компания получила грант от государства почти на 7 млн гривен

Одесская компания по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий получила государственный грант в размере 6,73 млн грн. на приобретение оборудования и реконструкцию нового производственного цеха, что позволило создать 10 дополнительных рабочих мест.

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Бизнес во время войны: одесская хлебобулочная компания получила грант от государства почти на 7 млн гривен

Советник Байдена верит, что ATACMS изменят ситуацию на поле боя в Украине

США уже предоставили Украине баллистические ракеты большой дальности ATACMS и пришлют еще, надеясь, что они изменят ситуацию на поле боя, подтвердил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан.

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Советник Байдена верит, что ATACMS изменят ситуацию на поле боя в Украине

ВР планирует рассмотрение законопроекта о создании государственной ветеранской патронатной службы

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о создании на 5-летний срок ветеранской патронатной службы, в которой патронатные помощники будут помогать демобилизованным военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни.

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ВР планирует рассмотрение законопроекта о создании государственной ветеранской патронатной службы

россияне за сутки ранили еще четырех жителей Донетчины

Еще четыре жителя Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.

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россияне за сутки ранили еще четырех жителей Донетчины