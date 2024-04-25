Рада в ближайшие дни рассмотрит вопрос урегулирования незаконных МАФов и стихийных парковок

Верховная Рада планирует на ближайшем заседании рассмотреть проект закона об упорядочении правил размещения в Украине МАФов и парковок и условий получения разрешений на это. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект повестки дня заседания ВР и законопроект №10308.

Детали

Согласно законопроекту, предусматривается упрощение и урегулирование вопросов и процедур, связанных с размещением МАФов и площадок для платной парковки.

Установление прозрачной, законодательно определенной процедуры размещения МАФов и парковок на государственных и коммунальных земельных участках через конкурентные онлайн-аукционы. По результатам электронных торгов лицо, предложившее самую высокую цену, получает право на размещение таких объектов. Это позволит сделать процессы конкурентными и избавит их от коррупционных рисков.

Также предусматривается введение прозрачных и конкурентных механизмов доступа субъектов хозяйствования к получению права на размещение МАФов и площадок для парковки транспортных средств.

Предлагается внести изменения в "Земельный кодекс Украины", чтобы сделать правила пользования государственной и коммунальной землей более понятными. В частности, это касается одинаковых правил для заключения сделок по использованию земли для размещения МАФов и парковок.

Напомним

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11084, которым предусмотрено создание "клуба белого бизнеса", для которого упростят отношения с налоговой.