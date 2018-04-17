Рада приняла за основу законопроект для снижения стоимости захоронения ядерных отходов

Законопроект предусматривает усовершенствование системы классификации радиоактивных отходов для их захоронения, основанная прежде всего на рассуждениях долгосрочной безопасности и способах окончательного захоронения. Отмечается, что радиоактивные отходы подразделяются на следующие классы: очень низкоактивные; низкоактивные; среднеактивные; высокоактивные.

Также предполагается, что хранение и захоронение радиоактивных отходов разрешается только в специально предназначенных для этого хранилищах соответствующего типа, а именно: поверхностном хранилище, хранилище для захоронения радиоактивных отходов на средних глубинах и геологическом хранилище. Тип хранилища для захоронения радиоактивных отходов определяется в соответствии с классом радиоактивных отходов.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит в 10 раз снизить стоимость захоронения ядерных отходов.

Напомним, ученикам школ на территории радиокативного загрязнения планируют выплачивать деньги на питание.