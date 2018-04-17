Рада ухвалила за основу законопроект щодо зниження вартості захоронення ядерних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, який дозволить здешевити вартість захоронення ядерних відходів. За відповідне рішення проголосували 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає удосконалення системи класифікації радіоактивних відходів для їх захоронення, яка базується, насамперед, на міркуваннях довгострокової безпеки і способах остаточного захоронення. Зазначається, що радіоактивні відходи поділяються на такі класи: дуже низькоактивні; низькоактивні;середньоактивні; високоактивні.
Також передбачається, що зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється тільки у спеціально призначених для цього сховищах відповідного типу, а саме: поверхневому сховищі, сховищі для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах та геологічному сховищі. Тип сховища для захоронення радіоактивних відходів визначається відповідно до класу радіоактивних відходів.
Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення законопроекту дозволить в 10 разів знизити вартість захоронення ядерних відходів.
Нагадаємо, учням шкіл на території радіокативного забруднення планують виплачувати гроші на харчування.