Рада приняла за основу закон о сельскохозяйственной кооперации
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Парламент принял проект закона 6527-Д о сельскохозяйственной кооперации за основу с технико-юридическими правками. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Перед началом рассмотрения законопроекта Парубий напомнил, что в прошлый четверг, 30 мая, парламентарии начали рассмотрение законопроекта 6527-Д, сегодня же должны завершить рассмотрение и принять решение по нему. В начале утреннего заседания в сессионном зале зарегистрировалось 340 народных депутатов.
Проект закона Украины 6527-Д "О сельскохозяйственной кооперации" разработан с целью системного и комплексного регулирования всех правоотношений по созданию, деятельности и прекращения сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов и лучших мировых практик.
Законопроектом предлагается новая редакция Закона Украины "О сельскохозяйственной кооперации", которой урегулированы все ключевые вопросы создания и деятельности сельськохозяйственных кооперативов в Украине в едином законодательном акте. Такой подход позволяет создать комплексную и удобную в пользовании законодательную основу для сельскохозяйственной кооперации, а также устранить имеющиеся на сегодня коллизии между различными законодательными актами по этому вопросу.
По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 мая 2017 в государстве зарегистрировано 1023 сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и 992 сельскохозяйственных производственных кооперативов. Реальную же хозяйственную деятельность осуществляют только 589, в которые вовлечены всего 25 тыс. украинцев.
Одним из ключевых факторов, которые тормозят развитие сельскохозяйственной кооперации, является несовершенство и несовременность действующего законодательства, которым регулируется деятельность сельскохозяйственных кооперативов.