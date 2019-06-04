Рада ухвалила за основу закон про сільськогосподарську кооперацію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Парламент ухвалив проект закону 6527-Д про сільськогосподарську кооперацію за основу з техніко-юридичними правками. Відповідне рішення підтримали 233 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Перед початком розгляду законопроекту Парубій нагадав, що минулого четверга, 30 травня, парламентарі розпочали розгляд законопроекту 6527-Д, сьогодні ж мають завершити розгляд і ухвалити рішення по ньому. На початку ранкового засідання в сесійній залі зареєструвалось 340 народних депутатів.
Проект закону України 6527-Д "Про сільськогосподарську кооперацію" розроблено з метою системного та комплексного регулювання усіх правовідносин щодо утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів з урахуванням міжнародних стандартів та кращих світових практик.
Законопроектом пропонується нова редакція Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію", якою врегульовано усі ключові питання створення та діяльності сільськогогосподарських кооперативів в Україні в єдиному законодавчому акті. Такий підхід дозволяє створити комплексну та зручну у користуванні законодавчу основу для сільськогосподарської кооперації, а також усунути наявні на сьогодні колізії між різними законодавчими актами з цього питання.
За даними Державної служби статистики України, станом на 1 травня 2017 року у державі зареєстровано 1023 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 992 сільськогосподарських виробничих кооперативів. Реальну ж господарську діяльність здійснюють лише 589, в яких залучені усього 25 тис. українців.
Одним із ключових факторів, які гальмують розвиток сільськогосподарської кооперації, є недосконалість й несучасність чинного законодавства, яким регулюється діяльність сільськогосподарських кооперативів.