Рада во вторник планирует изменить законодательство об установлении группы инвалидности участникам АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть законопроект об изменениях в законодательство относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции и определиться относительно дисциплинарного устава Национальной полиции. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд проектов постановлений относительно присуждения премий молодым ученым, учителям и воспитателям детсадов и включить в повестку дня законопроекты о продлении срока проведения следствия для ГПУ до 2019 года и о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно информационной безопасности и противодействия пропаганде государства-агрессора и о внесении изменений в бюджет-2017.
Кроме этого, Рада намерена определиться по ряду вопросов топливно-энергетического комплекса и внести изменения в законодательство относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, уточнить отдельные положения закона "О физической культуре и спорте".
Как сообщал УНН, в БПП ожидают, что парламент 21 декабря будет голосовать за нового главу НБУ.