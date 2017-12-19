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Рада у вівторок планує змінити законодавство щодо встановлення групи інвалідності учасникам АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада у вівторок планує розглянути законопроект про зміни до законодавства щодо встановлення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції та визначитися стосовно дисциплінарного статуту Національної поліції. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку проекту постанов стосовно присудження премій молодим ученим, вчителям та вихователям дитсадків та включити до порядку денного законопроекти про подовження терміну проведення слідства для ГПУ до 2019 року та про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” щодо інформаційної безпеки та протидії пропаганді держави-агресора та про внесення змін до Бюджету-2017.

Крім цього, Рада має намір визначитися стосовно низки питань паливно-енергетичного комплексу та внести зміни до законодавства щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, уточнити окремі положення закону “Про фізичну культуру та спорт”.

Як повідомляв УНН, у БПП очікують, що парламент 21 грудня голосуватиме за нового голову НБУ.

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