Рада во вторник планирует определиться с рассмотрением законопроекта об Антикоррупционом суде
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник планирует утвердить повестку дня восьмой сессии и определиться относительно рассмотрения проекта закона об Антикоррупционом суде. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии намерены обратиться к правительству относительно создания Министерства по делам ветеранов и рассмотреть ряд вопросов, касающихся социальной защиты военнослужащих и об изменении порядка ввоза транспортных средств.
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Кроме этого, депутаты собираются определиться относительно законопроектов о внутреннем водном транспорте, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог и о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины.
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Повестка дня также предусматривает, среди прочего, рассмотрение законопроектов об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности ГАО "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины с предложениями Президента Украины и ратификацию соглашения между Украиной и МБРР по долгосрочному финансированию.