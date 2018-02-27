Рада у вівторок планує визначитися з розглядом законопроекту про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок планує затвердити порядок денний восьмої сесії та визначитися стосовно розглядів проектів законів про Антикорупційний суд. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі мають намір звернутися до уряду стосовно створення Міністерства у справах ветеранів та розглянути низку питань, які стосуються соціального захисту військовослужбовців та щодо зміни порядку ввезення транспортних засобів.
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Крім цього, депутати збираються визначитися стосовно законопроектів про внутрішній водний транспорт, про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг та про внесення змін до Митного кодексу України.
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Порядок денний також передбачає, серед іншого, розгляд законопроектів про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України з пропозиціями Президента України та ратифікацію угоди між Україною та МБРР щодо довготермінового фінансування.