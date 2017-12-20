Рада в среду планирует определиться с празднованием памятных дат в 2018 году

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть законопроект об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности и внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.

Кроме этого, в повестке дня среди прочего законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка выезда ребенка за пределы Украины.

Как сообщал УНН, 19 декабря Рада разрешила студентам с инвалидностью получать дополнительно социальную стипендию.