Рада в среду планирует определиться с празднованием памятных дат в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует ратифицировать протокол между Кабинетом Министров Украины и правительством Молдовы о внесении изменений в соглашение о взаимной защите секретной информации и определиться относительно празднования памятных дат и юбилеев в 2018 году. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть законопроект об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности и внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.
Кроме этого, в повестке дня среди прочего законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка выезда ребенка за пределы Украины.
Как сообщал УНН, 19 декабря Рада разрешила студентам с инвалидностью получать дополнительно социальную стипендию.