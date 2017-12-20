Рада у середу планує визначитися стосовно відзначення пам’ятних дат у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує ратифікувати протокол між Кабінетом Міністрів України та урядом Молдови про внесення змін до угоди про взаємний захист секретної інформації та визначитися стосовно відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2018 році. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути законопроект про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність та внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації.
Крім цього, у порядку денному серед іншого законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України.
Як повідомляв УНН, 19 грудня Рада дозволила студентам з інвалідністю отримувати додатково соціальну стипендію.