Рада в среду планирует принять постановление о Всеукраинской Эстафете Единения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Верховная Рада на плеяарном заседании в среду планирует рассмотреть проект постановления о проведении Всеукраинской эстафеты Единение по случаю 100-летия провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики и определиться относительно назначения стипендии в 2018 году и премий молодым ученым за проекты 2017 года. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии намерены определиться по проектам законов: о правовом статусе лиц, пропавших без вести, о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании".
Кроме этого депутаты намерены рассмотреть проекты законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту и об освобождении от уголовной ответственности судьи и определиться относительно рекомендаций парламентских слушаний на тему: "Состояние, проблемы и перспективы охраны культурного наследия в Украине", "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".
Как сообщал УНН, вчера Верховная Рада поддержала стимулирование создания семейных фермерских хозяйств. За соответствующий законопроект проголосовали 229 народных депутатов.