Рада в среду планирует принять постановление о Всеукраинской Эстафете Единения

Также среди прочего парламентарии намерены определиться по проектам законов: о правовом статусе лиц, пропавших без вести, о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании".

Кроме этого депутаты намерены рассмотреть проекты законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту и об освобождении от уголовной ответственности судьи и определиться относительно рекомендаций парламентских слушаний на тему: "Состояние, проблемы и перспективы охраны культурного наследия в Украине", "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".



Как сообщал УНН, вчера Верховная Рада поддержала стимулирование создания семейных фермерских хозяйств. За соответствующий законопроект проголосовали 229 народных депутатов.