Рада у середу планує ухвалити постанову про Всеукраїнську Естафету Єднання

Також серед іншого парламентарі мають намір визначитися стосовно проектів законів: про правовий статус осіб, зниклих безвісти, про внесення зміни до статті 44 Закону України "Про вищу освіту".

Крім цього депутати мають намір розглянути проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист та щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді та визначитися стосовно рекомендацій парламентських слухань на теми: "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні", "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації".



Як повідомляв УНН, вчора Верховна Рада підтримала стимулювання створення сімейних фермерських господарств. За відповідний законопроект проголосували 229 народних депутатів.