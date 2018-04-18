Рада в среду может увеличить размер своих именных стипендий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть проект постановления об увеличении размера именных стипендий парламента и ратифицировать конвенцию Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности, охране и обслуживанию во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и ратифицировать ряд соглашений. Среди них - торговое соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Таиланд, генеральное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны.
После завершения утреннего пленарного заседания, ориентировочно в 15:00, запланировано проведение парламентских слушаний.
Напомним, Рада приняла за основу законопроект по снижению стоимости захоронения ядерных отходов.