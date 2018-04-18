Рада у середу може збільшити розмір своїх іменних стипендій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути проект постанови про збільшення розміру іменних стипендій парламенту та ратифікувати конвенцію Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та ратифікувати низку угод. Серед них - торгівельна угода між урядом України та урядом Королівства Таїланд, генеральна угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони.
Після завершення ранкового пленарного засідання, орієнтовно о 15:00, заплановано проведення парламентських слухань.
Нагадаємо, Рада ухвалила за основу законопроект щодо зниження вартості захоронення ядерних відходів.