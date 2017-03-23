Рада в четверг определится, что делать с блокировкой сайтов с пиратским контентом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются вопроса защиты прав внутренне перемещенных лиц и определиться относительно блока вопросам промышленной политики. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют повторно рассмотреть законопроекты об энергоэффективности зданий и жилищно-коммунальных услугах.
Кроме этого, депутаты намерены внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации и рассмотреть предложения Президента к закону о блокировании сайтов с пиратским контентом.
Как сообщал УНН, Верховная Рада призвала США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО .