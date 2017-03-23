Рада в четверг определится, что делать с блокировкой сайтов с пиратским контентом

Также среди прочего парламентарии планируют повторно рассмотреть законопроекты об энергоэффективности зданий и жилищно-коммунальных услугах.

Кроме этого, депутаты намерены внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации и рассмотреть предложения Президента к закону о блокировании сайтов с пиратским контентом.

Как сообщал УНН, Верховная Рада призвала США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО .