Рада у четвер визначиться, що робити з блокуванням сайтів з піратським контентом

Також серед іншого парламентарі планують повторно розглянути законопроекти про енергоефективність будівель та житлово-комунальні послуги.

Крім цього, депутати мають намір внести зміни до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації та розглянути пропозиції Президента до закону щодо блокування сайтів з піратським контентом.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада закликала США надати Україні статус основного союзника поза НАТО.