Рада у четвер визначиться, що робити з блокуванням сайтів з піратським контентом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути низку законопроектів, які стосуються питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб та визначитися щодо блоку питань промислової політики. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують повторно розглянути законопроекти про енергоефективність будівель та житлово-комунальні послуги.
Крім цього, депутати мають намір внести зміни до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації та розглянути пропозиції Президента до закону щодо блокування сайтів з піратським контентом.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада закликала США надати Україні статус основного союзника поза НАТО.