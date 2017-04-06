Рада в четверг рассмотрит законопроект о рынке электроэнергии

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов спорта и молодежной политики и откорректировать закон о Кабмине.

Кроме этого депутаты, в частности намерены определиться относительно законопроектов об ограничении использования квартир под офисы, о деятельности частных детективов и внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Напомним, Рада разрешила приватизацию комнат в ведомственных общежитиях.