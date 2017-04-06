Рада в четверг рассмотрит законопроект о рынке электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть законопроект о рынке электроэнергии. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов спорта и молодежной политики и откорректировать закон о Кабмине.
Кроме этого депутаты, в частности намерены определиться относительно законопроектов об ограничении использования квартир под офисы, о деятельности частных детективов и внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации.
Напомним, Рада разрешила приватизацию комнат в ведомственных общежитиях.