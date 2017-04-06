Рада у четвер розгляне законопроект про ринок електроенергії

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань спорту та молодіжної політики та відкоригувати закон про Кабмін.

Крім цього депутати, зокрема мають намір визначитися стосовно законопроектів про обмеження використання квартир під офіси, щодо діяльності приватних детективів та внести зміни до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації.

Нагадаємо, Рада дозволила приватизацію кімнат у відомчих гуртожитках.