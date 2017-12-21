Рада в четверг планирует откорректировать Бюджет-2018 и отозвать законопроект об антикоррупционном суде

Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях управления государственными банками и определиться по поводу изменений в Налоговый кодекс Украины тносительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи и Таможенный кодекс по улучшению инвестиционного климата.

Кроме этого нардепы, в частности, планируют отозвать депутатский законопроект об антикоррупционном суде и устранить несогласованности в тексте Государственного бюджета и Налогового кодекса.

Также депутаты планируют определиться по поводу законопроектов о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков, о внесении изменений в законы Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" по оптимизации работы комитетов Верховной Рады Украины и соотношение предметов их ведения с сферами деятельности министерств. Кроме того - определиться по отдельным вопросам транспорта и нацбезопасности и обороны.

Как сообщал УНН, на торжествах по случаю начала работы нового Верховного суда 15 декабря Президент Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе планирует предложить Верховной Раде свой проект закона об антикоррупционном суде.