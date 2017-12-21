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Рада у четвер планує відкорегувати Бюджет-2018 і відкликати законопроект про антикорупційний суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути урядовий законопроект про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху та президентську ініціативу щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.

Рада у четвер планує відкорегувати Бюджет-2018 і відкликати законопроект про антикорупційний суд

Також серед іншого парламентарі мають намір розглянути низку законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками та визначитися стосовно змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги та Митного кодексу стосовно поліпшення інвестиційного клімату.

Крім цього нардепи, зокрема планують відкликати депутатський законопроект про Антикорупційний суд та усунути неузгодженості у тексті Державного бюджету і Податкового кодексу.

Також депутати планують визначитися стосовно законопроектів про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків, про внесення змін до законів України “Про комітети Верховної Ради України” та “Про центральні органи виконавчої влади” щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств та визначитися щодо окремих питань транспорту та нацбезпеки і оборони.

Як повідомляв УНН, на урочистостях з нагоди початку роботи нового Верховного Суду 15 грудня Президент Петро Порошенко заявив, що на наступному тижні планує запропонувати Верховній Раді свій проект закону про антикорупційний суд.

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