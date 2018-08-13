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Совет судей сегодня рассмотрит вопрос о давлении на судью, который закрыл дело против Кернеса

Киев • УНН

 • 10701 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Совет судей Украины сегодня на внеочередном заседании рассмотрит вопрос о давлении на судью Киевского районного суда Полтавы Андрея Антонова, который закрыл уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета судей, передает УНН.

Совет судей сегодня рассмотрит вопрос о давлении на судью, который закрыл дело против Кернеса

"Совет судей Украины сегодня в 15 часов соберется на внеочередное заседание в связи с многочисленными обращениями судей и других лиц, которые распространяются в СМИ и касаются рассмотрения уголовного дела 10 августа 2018 года Киевским районным судом города Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников", - отметили в пресс-службе Совета.

В Совете судей проинформировали, что на повестке дня вопрос о принятии неотложных мер для обеспечения соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом.

Как сообщал УНН, 10 августа судья Киевского районного суда Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению мэра Харькова Геннадия Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и ​​их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

Прокуратура Полтавской области начала уголовное производство по этому факту.

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