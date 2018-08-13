Рада суддів сьогодні розгляне питання щодо тиску на суддю, який закрив справу проти Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Рада суддів України сьогодні на позачерговому засіданні розгляне питання щодо тиску на суддю Київського районного суду Полтави Андрія Антонова, який закрив кримінальне провадження щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради суддів, передає УНН.
“Рада суддів України сьогодні о 15-й годині збереться на позачергове засідання у з’язку із численними зверненнями суддів та інших осіб, що поширюються у ЗМІ і стосуються розгляду кримінальної справи 10 серпня 2018 року Київським районним судом міста Полтави у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців”, — зазначили у прес-служби Ради.
У Раді суддів поінформували, що на порядку денному питання щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення дотримання учасниками судових процесів конституційного принципу рівності перед судом і законом.
Як повідомляв УНН, 10 серпня суддя Київського районного суду Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням мера Харкова Геннадія Кернеса, його охоронців “у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення”. Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їхню тривала відсутність на суді як відмову від обвинувачення.
Прокуратура Полтавської області розпочала кримінальне провадження за цим фактом.