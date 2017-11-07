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Совет судей пока рекомендовал шестерых кандидатов на должность судьи КСУ

Совет судей пока рекомендовал шестерых кандидатов на должность судьи КСУ

Киев  •  УНН

 • 11999 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Совет судей Украины рекомендовал пока шестерых кандидатов для избрания одного судьи Конституционного суда Украины по квоте Рады, которого будут избирать делегаты XIV внеочередного съезда судей 13 ноября, решение о трех кандидатов еще будет принято. Об этом сообщила на брифинге председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко, передает корреспондент УНН.

"Уже определены первые кандидаты, которые будут включены в список... На сегодня это одна вакансия (на должность судьи КСУ - ред.), которую съезд судей должен заполнить. 18 претендентов, подавших документы, стали участниками конкурса. Решением Совета судей определено пока 6 кандидатов, которые будут включены в список и рекомендованы съезду на назначение на должность судьи Конституционного суда", - сказала председатель Совета судей.

В частности, как отметили в пресс-службе Совета судей, после спецпроверок рекомендовано на должность судей КСУ таких кандидатов: судью Верховного суда Украины Василия Гуменюка, судью Киевского окружного административного суда Андрея Леонтовича, судью Апелляционного суда Львовской области Романа Савуляка, судью Днепропетровского апелляционного административного суда Сергея Чумака, председателя Апелляционного суда Запорожской области Виктора Городовенко и судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентина Крыжановского.

При этом В.Симоненко отметила, что пока отложен вопрос еще по трем кандидатам, подавших документы на должность судьи КСУ, для завершения спецпроверки.

"Если эти трое кандидатов пройдут спецпроверку, то я не исключаю, что в целом будет рекомендовано съезду 9 кандидатов", - уточнила она.

В.Симоненко добавила, что на внеочередной съезд судей избран 322 делегата.

"Итак, для того, чтобы быть назначенным на должность судьи КСУ нужно больше 161 голоса", - сказала председатель ССУ.

Как сообщал УНН, выборы председателя Конституционного суда Украины на специальном пленарном заседании суда в четверг, 2 ноября не состоялись.

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