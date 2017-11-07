Рада суддів поки рекомендувала шістьох кандидатів на посаду судді КСУ

"Вже визначені перші кандидати, які будуть включені до списку... На сьогодні це одна вакансія (на посаду судді КСУ - ред.), яку з'їзд суддів має заповнити. 18 претендентів, які подали документи, стали учасниками конкурсу. Рішенням Ради суддів визначено поки що 6 кандидатів, які будуть включені до списку і рекомендовані з'їзду на призначення на посаду судді Конституційного суду", - сказала голова Ради суддів.

Зокрема, як зазначили у прес-службі Ради суддів, після спецперевірок рекомендовано на посаду суддів КСУ таких кандидатів: суддю Верховного суду України Василя Гуменюка, суддю Київського окружного адміністративного суду Андрія Леонтовича, суддю Апеляційного суду Львівської області Романа Савуляка, суддю Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Сергія Чумака, голову Апеляційного суду Запорізької області Віктора Городовенка та суддю Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Валентина Крижановського.

При цьому В.Сімоненко зазначила, що наразі відкладено питання ще стосовно трьох кандидатів, які подали документи на посаду судді КСУ, для завершення спецперевірки.

"Якщо ці троє кандидатів пройдуть спецперевірку, то я не виключаю, що загалом буде рекомендовано з'їзду 9 кандидатів", - уточнила вона.

В.Сімоненко додала, що на позачерговий з'їзд суддів обрано 322 делегати.

"Отже, для того, щоб бути призначеним на посаду судді КСУ потрібно більше ніж 161 голос", - сказала голова РСУ.

Як повідомляв УНН, вибори голови Конституційного суду України на спеціальному пленарному засіданні суду у четвер 2 листопада не відбулися.