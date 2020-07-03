Рада сегодня заслушает Шмыгаля и продолжит рассмотрение вопроса игорного бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем утреннем заседании планирует продолжить рассмотрение законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине и рассмотреть законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови. Также парламентарии заслушают Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.
Так, начнется заседание, согласно повестке дня, с часа вопросов к правительству, на котором Шмыгаль будет отвечать на вопросы о ситуации, которая сложилась на Прикарпатье, и мерах правительства Украины по ликвидации последствий наводнения в регионе, о состоянии использования средств на преодоление пандемии COVID-19 и о практике решения кадровых вопросов, относящихся к конституционным полномочиям парламента.
Также парламентарии планируют дальнейшее рассмотрение поправок к проекту закона №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, который рассматривается во втором чтении.
Также Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть для включения в повестку дня и принятия решения по законопроекту № 3671 о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.
Кроме того, сегодня Рада планирует рассмотреть законопроект № 3486 в первом чтении по социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), а также проект закона №3498 о меценатской деятельности в сфере спорта.
Напомним, что, вероятно, сегодня, 3 июля, вечером во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит отставку Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.