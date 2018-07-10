Рада сегодня не будет рассматривать вопрос об обновлении состава ЦИК - Парубий

“Сегодня у нас в повестке дня блок вопросов аграрных. Сейчас мы переходим к их рассмотрению. Мы будем работать сегодня в соответствии с повесткой дня, который был мной представлен на согласительном совете”, — сказал Парубий, отвечая на вопрос о том, будет ли сегодня в повестку дня Рада включен вопрос об обновлении состава ЦИК.

На уточнение журналистов о том, будет ли этот вопрос вынесен до конца недели, председатель парламента ответил: “Будем смотреть по консультациям: как будут идти переговоры между фракциями. А сегодня мы идем по запланированном повестке дня ”.

Как сообщал УНН, в парламенте предложили увеличить состав членов Центральной избирательной комиссии для разблокировки вопрос обновления ЦИК.

Напомним, 5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.