Рада сьогодні не розглядатиме питання щодо оновлення складу ЦВК – Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Верховна Рада України сьогодні не розглядатиме питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії. Про це повідомив журналістам голова парламенту Андрій Парубій після прощання з українським дисидентом Левком Лук’яненком, передає УНН.
“Сьогодні в нас у порядку денному блок питань аграрних. Зараз ми переходимо до їхнього розгляду. Ми будемо працювати сьогодні відповідно до порядку денного, який був мною представлений на Погоджувальній раді”, — сказав Парубій, відповідаючи на запитання про те, чи буде сьогодні до порядку денного Ради включено питання про оновлення складу ЦВК.
На уточнення журналістів про те, чи буде це питання винесене до кінця тижня, голова парламенту відповів: “Будемо дивитися по консультаціях: як будуть іти переговори між фракціями. А сьогодні ми йдемо по запланованому порядку денному”.
Як повідомляв УНН, у парламенті запропонували збільшити склад членів Центральної виборчої комісії для розблокування питання оновлення ЦВК.
Нагадаємо, 5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.