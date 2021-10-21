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Рада одобрила законопроект об энергетической эффективности

Киев • УНН

 • 20074 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4507 об энергетической эффективности, передает корреспондент УНН.

Рада одобрила законопроект об энергетической эффективности

Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение Договора об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

В проекте закона определяются:

  • основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности;
  • особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности;
  • подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий;
  • принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти;
  • особенности учета критериев энергоэффективности при осуществлении публичных закупок или приобретения и найма (аренды) зданий органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, обеспечивающими потребности государства или территориальной общины;
  • требования к экодизайну продуктов, связанных с потреблением энергии;
  • основы энергетического аудита и энергетического менеджмента;
  • особенности внедрения интеллектуальных систем учета;
  • стимулирования энергоэффективности в сфере передачи и распределения электрической энергии, транспортировки и распределения природного газа;
  • стимулирования энергоэффективности в сфере теплоснабжения;
  • основные принципы осуществления энергосервиса;
  • популяризация и стимулирование повышения уровня энергоэффективности среди потребителей;
  • ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.

Законопроект, среди прочего, предлагает дополнить Закон Украины “Об энергетической эффективности зданий” двумя новыми статьями. Так, статья 15-1 определяет, касается введения Стратегии термомодернизации зданий. Стратегия утверждается на период до 2050 года, распространяется на жилые и нежилые здания всех форм собственности, содержит долгосрочные и промежуточные цели по повышению энергетической эффективности зданий и снижения выбросов парниковых газов.

Статья 15-2 касается “образцовой роли” центральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий. Определяется, что, с целью обеспечения образцовой роли центральных органов исполнительной власти в повышении энергетической эффективности зданий, правительство устанавливает целевой показатель экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.

Дополнение

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона № 4507 об энергетической эффективности. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов.

Как сообщал УНН, среди семи направлений реформ, которые послы стран Группы семи считают приоритетными для Украины и будут поддерживать — зеленый курс Украины и энергетические реформы, в частности развитие чистой энергетики, обдуманный отказ от горючих полезных ископаемых и повышение энергоэффективности, демонополизация энергетического сектора.

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