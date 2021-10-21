Рада одобрила законопроект об энергетической эффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4507 об энергетической эффективности, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.
Детали
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение Договора об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.
В проекте закона определяются:
-
- основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности;
-
- особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности;
-
- подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий;
-
- принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти;
-
- особенности учета критериев энергоэффективности при осуществлении публичных закупок или приобретения и найма (аренды) зданий органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, обеспечивающими потребности государства или территориальной общины;
-
- требования к экодизайну продуктов, связанных с потреблением энергии;
-
- основы энергетического аудита и энергетического менеджмента;
-
- особенности внедрения интеллектуальных систем учета;
-
- стимулирования энергоэффективности в сфере передачи и распределения электрической энергии, транспортировки и распределения природного газа;
-
- стимулирования энергоэффективности в сфере теплоснабжения;
-
- основные принципы осуществления энергосервиса;
-
- популяризация и стимулирование повышения уровня энергоэффективности среди потребителей;
-
- ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.
-
Законопроект, среди прочего, предлагает дополнить Закон Украины “Об энергетической эффективности зданий” двумя новыми статьями. Так, статья 15-1 определяет, касается введения Стратегии термомодернизации зданий. Стратегия утверждается на период до 2050 года, распространяется на жилые и нежилые здания всех форм собственности, содержит долгосрочные и промежуточные цели по повышению энергетической эффективности зданий и снижения выбросов парниковых газов.
Статья 15-2 касается “образцовой роли” центральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий. Определяется, что, с целью обеспечения образцовой роли центральных органов исполнительной власти в повышении энергетической эффективности зданий, правительство устанавливает целевой показатель экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.
Дополнение
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона № 4507 об энергетической эффективности. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов.
Как сообщал УНН, среди семи направлений реформ, которые послы стран Группы семи считают приоритетными для Украины и будут поддерживать — зеленый курс Украины и энергетические реформы, в частности развитие чистой энергетики, обдуманный отказ от горючих полезных ископаемых и повышение энергоэффективности, демонополизация энергетического сектора.