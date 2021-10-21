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Рада схвалила законопроект про енергетичну ефективність

Київ • УНН

 • 20074 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 4507 про енергетичну ефективність, передає кореспондент УНН.

Рада схвалила законопроект про енергетичну ефективність

Відповідне рішення підтримало 282 народних депутата.

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, законопроект розроблено на виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.

У проекті Закону визначаються:

  • основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності;
  • особливості формування та виконання національних планів дій з енергоефективності;
  • підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної ефективності будівель;
  • засади забезпечення економії енергії в будівлях центральних органів виконавчої влади;
  • особливості врахування критеріїв енергоефективності під час здійснення публічних закупівель чи придбання та найму (оренди) будівель органами державної влади, органами місцевого самоврядування та юридичними особами, які забезпечують потреби держави або територіальної громади;
  • вимоги до екодизайну продуктів, пов’язаних із споживанням енергії;
  • засади енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту;
  • особливості запровадження інтелектуальних систем обліку;
  • стимулювання енергоефективності в сфері передачі та розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу;
  • стимулювання енергоефективності в сфері теплопостачання;
  • основні засади здійснення енергосервісу;
  • популяризація та стимулювання підвищення рівня енергоефективності серед споживачів;
  • відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

Законопроект, серед іншого, пропонує доповнити Закон України “Про енергетичну ефективність будівель” двома новими статтями. Так, стаття 15-1 визначає, стосується запровадження Стратегіі термомодернізації будівель. Стратегія затверджується на період до 2050 року, поширюється на житлові та нежитлові будівлі усіх форм власності, містить довгострокові та проміжні цілі з підвищення енергетичної ефективності будівель та зниження викидів парникових газів.

Стаття 15-2 стосується “зразкової ролі” центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель. Визначається, що, з метою забезпечення зразкової ролі центральних органів виконавчої влади у підвищенні енергетичної ефективності будівель, уряд встановлює цільовий показник економії енергії в будівлях центральних органів виконавчої влади.

Доповнення

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону № 4507 про енергетичну ефективність. Відповідне рішення підтримало 270 народних депутатів.

Як повідомляв УНН, серед семи напрямків реформ, які посли країн Групи семи вважають пріоритетними для України та будуть підтримувати — зелений курс України та енергетичні реформи, зокрема розвиток чистої енергетики, обдумана відмова від горючих корисних копалин та підвищення енергоефективності, демонополізація енергетичного сектору.

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