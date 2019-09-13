Рада одобрила работу в комитетах в следующий вторник
Киев • УНН
КИИВ.13 сентября. УНН. Народные депутаты решили работать в комитетах в следующий вторник, 17 сентября. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
"17 число сделать работой в комитетах для более качественной работы", - озвучил предложение первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
По его словам, ранее, согласно предварительному плану работы на следующую неделю, 17 сентября нардепы должны работать в сессионном зале, впрочем, теперь эта работа начнется в среду, 18 сентября.
Как пояснил Стефанчук, именно со среды парламентарии приступят к рассмотрению законопроектов, пройденных на этой сессионной недели, во втором чтении.
Напомним, на сегодняшнем заседании народные депутаты не смогли принять проект постановления №2137 о внесении изменений в календарный план проведения II сессии Верховной Рады 9-го созыва.