Рада схвалила роботу у комітетах наступного вівторка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Народні депутати вирішили працювати в комітетах в наступний вівторок, 17 вересня. Відповідне рішення підтримали 299 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
"17 число зробити роботою в комітетах для більш якісної роботи", - озвучив пропозицію перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.
За його словами, раніше, згідно з попереднім планом роботи на наступний тиждень, 17 вересня нардепи мали працювати в сесійній залі, утім, тепер ця робота розпочнеться в середу, 18 вересня.
Як пояснив Стефанчук, саме з середи парламентарі розпочнуть розгляд законопроектів, пройдених цього сесійного тижня, у другому читанні.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні народні депутати не змогли ухвалити проект постанови №2137 про внесення змін до календарного плану проведення ІІ сесії Верховної Ради 9-го скликання.