Рада одобрила повышение защиты экономической конкуренции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада Украины большинством голосов поддержала законопроект об обеспечении принципов процессуальной справедливости и повышении эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. За законопроект в целом народные депутаты отдали 248 голосов, передает корреспондент УНН.
Как отметили авторы документа, закон совершенствует украинское законодательство в части экономического права.
Во время обсуждения в законопроект были внесены 173 поправки, большинство из них учтены.
Закон предусматривает внесение изменений в основные законы в сфере защиты экономической конкуренции и направлен на закрепление в этих законах прав лиц, участвующих в делах, рассматриваемых органами АМКУ.
Кроме того, закон обеспечивает имплементацию соглашений с ЕС, согласно которым Украина взяла на себя обязанность привести свое национальное законодательство в соответствие с законодательством ЕС о правилах конкуренции. В частности, законопроект приближает правовое регулирование по осуществлению расследований нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.
Напомним, Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект №9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО)".