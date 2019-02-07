Рада схвалила підвищення захисту економічної конкуренції

Як зазначили автори документу, закон удосконалює українське законодавство в частині економічного права.

Під час обговорення у законопроект були внесені 173 поправки, більшість із них враховані.

Закон передбачає внесення змін до основних законів у сфері захисту економічної конкуренції і спрямований на закріплення в цих законах прав осіб, які беруть участь у справах, що розглядаються органами АМКУ.

Крім того, закон забезпечує імплементацію угод з ЄС, відповідно до яких Україна взяла на себе обов'язок привести своє національне законодавство у відповідність до законодавства ЄС щодо правил конкуренції. Зокрема, законопроект наближує правове регулювання щодо здійснення розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроект №9037 "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО)".