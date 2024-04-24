Рада сделала шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине

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Киев • УНН
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект по обеспечению надлежащего функционирования правового режима "Дія Сити" и его адаптации к условиям военного положения в Украине, уточнения налогообложения заработной платы и договоров подряда для специалистов-резидентов "Дія Сити", мобилизационных правил и положений об образовании.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение надлежащего функционирования правового режима Дія Сити и его адаптацию к условиям военного положения в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
И еще один закон, который очень долго просил бизнес. Особенно ЕБА, АСС, IT-ассоциация и другие. №9319 уточнение особенностей налогообложения заработной платы и (или) вознаграждения по гиг-контракту специалистов резидента Дія Сити, как стартап. За основу - 230
Детали
Согласно пояснительной записке, законопроект №9319 разработан с целью обеспечения надлежащего функционирования правового режима Дія Сити и адаптации его к условиям военного положения в Украине.
Документом предусматривается внесение изменений, в частности:
- в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения особенностей налогообложения заработной платы и (или) вознаграждения по гиг-контракту специалистов резидента Дія Сити, который приобрел статус резидента в порядке, определенном частью третьей статьи 5 Закона о Дія Сити;
- в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно уточнения категорий военнообязанных лиц, подлежащих бронированию, в частности возможность бронирования военнообязанных лиц, которые являются гиг-специалистами резидента Дія Сити;
- в Закон Украины "Об образовании" о предоставлении возможности гигспециалистам во время выполнения работ и/или предоставления услуг по гиг-контракту получать образование, предусматривающее сочетание обучения лиц в учебных заведениях.
Также предусматривается внесение изменений в закон о Дія Сити, в частности, относительно:
- усовершенствование особенностей обращения о получении статуса резидента Дія Сити и особенностей рассмотрения такого заявления;
- дополнение особенностей по реестру Дія Сити с целью приведения в соответствие с требованиями Закона Украины "О публичных электронных реестрах";
- уточнение полномочий уполномоченного органа (в понимании положений Закона о Дія Сити) по формированию и реализации государственной политики в сфере развития и функционирования правового режима Дія Сити;
- определение дополнительных особенностей невозможности приобретения резидентства Дія Сити юридическими лицами, прямым или опосредованным владельцем долей которых является резидент государства-агрессора;
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Рада сделала шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект по обеспечению надлежащего функционирования правового режима "Дія Сити" и его адаптации к условиям военного положения в Украине, уточнения налогообложения заработной платы и договоров подряда для специалистов-резидентов "Дія Сити", мобилизационных правил и положений об образовании.
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