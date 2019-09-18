Рада разблокировала подписания закона об импичменте
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Парламентарии не смогли принять постановление 1012-П об отмене решения об импичменте. Соответствующий проект закона поддержали только 101 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) направлен на отмену решения Верховной Рады Украины от 10 сентября 2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) (рег. № 1012 от 29.08.2019).
Принятие этого постановления, по мнению ее авторов, позволит отменить решение Верховной Рады Украины от 10 сентября 2019 о принятии в целом как закона Украины проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) (рег. № 1012 от 29.08.2019), принятую с грубым нарушением Регламента Верховной Рады Украины.
Инициаторами законодательной инициативы выступили члены фракции “Европейская солидарность”, которые считают, что принятое постановление не предусматривает снятие неприкосновенности с главы государства и представителей других институтов. Также в поддержку постановления выступили фракции “Голос” и “ОПЗЖ”.
Напомним, в повестке дня заседания Верховной Рады на сегодня назначено рассмотрение постановления об отмене решения парламента о принятии в целом законопроекта об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент).