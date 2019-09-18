Рада розблокувала підписання закону про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Парламентарі не змогли ухвалити постанову 1012-П про скасування рішення щодо імпічменту. Відповідний проект закону підтримали лише 101 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) спрямований на скасування рішення Верховної Ради України від 10 вересня 2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про особливу процедуру усунення Президента України з посади (імпічмент) (реєстр. № 1012 від 29.08.2019).
Ухвалення цієї Постанови, на думку її авторів, дозволить скасувати рішення Верховної Ради України від 10 вересня 2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) (реєстр. № 1012 від 29.08.2019), ухвалену з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради України.
Ініціаторами законодавчої ініціативи виступили члени фракції “Європейська солідарність”, які вважають, що ухвалена постанова не передбачає зняття недоторканості з голови держави й представників інших інституцій. Також на підтримку постанови виступили фракції “Голос” і “ОПЗЖ”.
Нагадаємо, у порядку денному засідання Верховної Ради на сьогодні призначений розгляд постанови про скасування рішення парламенту про ухвалення в цілому законопроекту про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент).